Искусственный интеллект защитит памятники Петербурга от вандалов

Система способна фиксировать попытки порчи памятников в реальном времени и передавать информацию специалистам КГИОП и правоохранительным органам. По словам председателя комитета по информатизации и связи Юлии Смирновой, технология позволит не только охранять объекты, но и накапливать данные о состоянии памятников, делая антивандальные меры более эффективными. После успешного теста систему планируют расширить на все значимые исторические места Петербурга.