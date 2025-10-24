Ученые выяснили, что кошки манипулируют людьми с помощью мурчания

При этом в некоторых случаях при выпрашивании еды кошки мяукают, но в среднем они предпочитают использовать мурлыканье, поскольку считают его более приемлемым для людей. В понимании питомцев мяуканье можно расценить как грубое требование, в то время как мурлыканье служит более вежливой просьбой.