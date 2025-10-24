Ричмонд
Россияне попали в тройку лидеров по покупке недвижимости на Кипре

Российские граждане заняли третье место среди иностранцев, которые приобретают объекты недвижимости на Кипре. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.

Лидерами по покупке квартир и домов являются граждане Великобритании, второе место досталось израильтянам. Кроме того, статистика не включает сделки с многоквартирными домами.

Наибольшей популярностью среди россиян пользуется город Лимассол: здесь они приобрели 846 объектов недвижимости.

Высокий спрос на жилье в городе свидетельствует о растущем интересе российских граждан к инвестициям в кипрскую недвижимость, уточнили в Telegram-канале агентства.

Недавно Государственная дума в первом чтении одобрила налоговые поправки, которые отменяют действующие льготы при продаже жилья в России.