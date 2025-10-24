Бастрыкин ищет виновных в деле об унижении пермского школьника

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о жестком избиении подростка толпой сверстников в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
