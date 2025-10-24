Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ямале яки, привезенные и подмосковного питомника, дали первое потомство. Фото

На Ямале в природном парке «Ингилор» у привезенных из подмосковного питомника «Диво-Птица» яков появился детеныш. Как сообщили власти ЯНАО в соцсети, это стало первым потомством этих животных в Арктике.

На Ямале в природном парке «Ингилор» у привезенных из подмосковного питомника «Диво-Птица» яков появился детеныш. Как сообщили власти ЯНАО в соцсети, это стало первым потомством этих животных в Арктике.

Читать далее.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше