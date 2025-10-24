На Ямале яки, привезенные и подмосковного питомника, дали первое потомство. Фото

На Ямале в природном парке «Ингилор» у привезенных из подмосковного питомника «Диво-Птица» яков появился детеныш. Как сообщили власти ЯНАО в соцсети, это стало первым потомством этих животных в Арктике.
Читать далее.
На Ямале в природном парке «Ингилор» у привезенных из подмосковного питомника «Диво-Птица» яков появился детеныш. Как сообщили власти ЯНАО в соцсети, это стало первым потомством этих животных в Арктике.
На Ямале в природном парке «Ингилор» у привезенных из подмосковного питомника «Диво-Птица» яков появился детеныш. Как сообщили власти ЯНАО в соцсети, это стало первым потомством этих животных в Арктике.
Читать далее.