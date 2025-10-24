Впервые за 45 лет. Выставка к 120-летию со дня рождения Михася Севрука проходит в Минске

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка «Михась Севрук. Идиллия» к 120-летию со дня рождения белорусского художника, живописца, графика, автора жанровых композиций, портретов и пейзажей представлена в Национальном художественном музее (НХМ), сообщает БЕЛТА.
По словам ведущего научного сотрудника Национального художественного музея, магистра искусствоведения Юлии Лисай, впервые за последние 45 лет представлена масштабная панорама работ Михася Севрука, которая отражает все периоды творчества. В экспозицию вошли произведения, которые ранее не экспонировались, представлены новые научные открытия в области изучения творчества и биографии художника, а также новые атрибуции его произведений.
Проект подготовлен совместно с Несвижским историко-краеведческим музеем, который является обладателем самой крупной коллекции произведений Михася Севрука. В фондах этого музея хранится около 1,3 тыс. предметов: это огромное количество графики и живописи. В Несвиже также открыта квартира-музей художника.
На выставке в НХМ представлены работы также из фондов Белорусского союза художников, частных коллекций. Зрители могут увидеть более 120 произведений живописи и графики.
«Во время подготовки к проекту были сделаны научные открытия. Некоторые работы обрели названия, точные датировки. То есть проведена достаточно большая научная работа, — отметила Юлия Лисай. — Мы сотрудничали с Белорусским государственным архивом — музеем литературы и искусства, в коллекции которого имеются раритетные фотографии. Я горжусь тем, что включила фотографии разных периодов жизни Севрука в нашу экспозицию».
Говоря о проведенной работе, ведущий научный сотрудник добавила, что ей удалось благодаря фотографиям и карандашным эскизам установить имена детей, изображенных на одном из портретов. Выяснилось, что это четыре племянника Севрука. Она связалась с детьми одного из племянников, которые проживают в Москве. И оказалось, что эти люди хранят дома прекрасные архивы.
Выставка продлится по 14 января 2026 года. В этот период в НХМ пройдет достаточно большое количество лекций и кураторских экскурсий, посвященных творчеству Севрука.
Михась Севрук (1905−1979) известен в основном как художник, много работавший с темой белорусской крестьянской жизни, которую он трактует в идиллическом ключе, помещая в композиционные и цветовые формулы эпохи Ренессанса. Несмотря на то, что исторические перипетии разделили его творчество на два периода — виленский и несвижский, — эта ориентация на классическое искусство сохранилась. Михась Севрук идеализирует крестьянскую жизнь. -0-