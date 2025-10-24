Ричмонд
RTL: украшения из Лувра переместили в Банк Франции

Во Франции переместили украшения из Лувра в Банк Франции в условиях полной конфиденциальности.

Источник: Аргументы и факты

Драгоценности из Лувра, где 19 октября произошло ограбление, переместили в хранилище Банка Франции в качестве меры безопасности, передает RTL.

«Перевозку произвели в пятницу утром в условиях полной конфиденциальности и максимальной безопасности», — отмечается в публикации.

Драгоценности переместили в главный сейф Банка Франции — подземное хранилище на глубине 26 метров, где находится около 90% золотого запаса страны. Какие именно украшения перенесли не раскрывается. Однако, по данным источников RTL, это были как драгоценности французской короны, обычно выставленные в галерее Апполона, так и изделия, демонстрировавшиеся в других залах музея.

Ранее сообщалось, что преступники украли из Лувра девять драгоценностей. Как уточнялось, в ограблении участвовала группа из четырех человек. Двое из них непосредственно проникли в музей, а двое других обеспечивали отход.