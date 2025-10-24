Владельцам поврежденных от БПЛА квартир в Красногорске выплатят компенсации

Власти Московской области окажут финансовую поддержку жителям Красногорска, чьи квартиры пострадали в результате атаки беспилотника, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Андрей Воробьев уточнил, что пострадавшим будут назначены выплаты от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени полученных травм. Кроме того, всем владельцам поврежденных квартир предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей.
«Собственникам 3 квартир, которые повреждены, также положена выплата в размере 100 тысяч рублей, а после оценки ущерба — еще до 2 млн рублей от муниципалитета (в зависимости от степени повреждений)», — говорится в заявлении.
По словам главы региона, администрация Красногорска предоставит временное жилье тем, кому это необходимо, и поможет в организации ремонтных работ. В настоящее время в доме ведутся работы по укреплению конструкций и устранению последствий произошедшего.
«Жильцы, чьи квартиры не пострадали, уже вернулись домой», — уточнили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее сообщалось, что в Красногорске беспилотник влетел в квартиру на 14-м этаже жилого дома. В результате происшествия пострадали пять человек.