Глава ВТБ Костин анонсировал обязательное внедрение цифрового рубля в 2026 году

Костин отметил, что многие граждане спрашивают: «А что я буду с этого иметь?». Отвечая на этот вопрос, он предположил, что новая форма денег быстро приживется, особенно у молодого поколения, которое «вообще всё в цифре уже живет». Банкир подчеркнул преимущества системы: высокую скорость операций и их полную прозрачность.