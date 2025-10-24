Литовская сторона снова закрыла пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай»

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские контролирующие службы прекратили прием грузовых и легковых транспортных средств, следующих из Беларуси, в 21.40, информирует Государственный таможенный комитет.
Литва закрывает до полудня субботы два оставшихся КПП с Беларусью.
Премьер Литвы заявила о закрытии пунктов пропуска до полудня 25 октября. Очередное решение сопредельной стороны принято без предварительного уведомления Беларуси.
Государственный таможенный комитет сообщит о дальнейшем развитии событий. -0-