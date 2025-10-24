Роскомнадзор заблокировал крупнейший сайт по аниме и манге MyAnimeList

MyAnimeList (MAL) — социальная сеть для организации, сохранения и оценки аниме и манги. Пользователи могут добавлять друзей, сравнивать вкусы, создавать сообщества и участвовать в дискуссиях на форумах. Сайт основан Гарретом Гисслером (Xinil) в 2006 году и поддерживается командой из 40 сотрудников. На 2012 год было зарегистрировано более 850 000 пользователей, а в 2015 году месячная аудитория достигла 120 миллионов человек.