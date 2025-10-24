«Лада» прервала серию из четырёх поражений в КХЛ, обыграв «Торпедо» по буллитам

Эта победа стала для клуба из Тольятти первой после серии из четырёх поражений подряд. Предыдущий успех команда праздновала 10 октября в матче с новосибирской «Сибирью», после чего последовали неудачи в играх с «Адмиралом», «Амуром», «Торпедо» и минским «Динамо».