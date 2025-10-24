Трамп может начать бить по объектам наркокартелей в Венесуэле: подробности

Американский президент Дональд Трамп прорабатывает возможность нанесения ударов по объектам наркокартелей в Венесуэле. Об этом пишет телеканал CNN, ссылаясь на данные от чиновников администрации Соединенных Штатов.
Планируемые удары, согласно информации, нацелены на инфраструктуру наркобизнеса: заводы по производству кокаина и каналы его транспортировки. Тем не менее, этот план пока не получил окончательного одобрения.
Ранее американская администрация заявляла о намерении провести наземную операцию против наркокартелей на территории Венесуэлы вооруженными силами США. Свое решение Трамп мотивировал обвинениями в адрес властей этой страны, которые, по его словам, способствуют наплыву мигрантов и запрещенных веществ в США. «Суша будет следующей», — отметил тогда глава Белого дома.