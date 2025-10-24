Польские фанаты встретили «Шахтёр» матерными кричалками про Бандеру и УПА*

Летом Life.ru рассказывал, как УЕФА оштрафовал украинский клуб «Александрия» на 20 тысяч евро за нацистские вырики болельщиков в адрес сербских футболистов во время матча Лиги конференций с белградским «Партизаном». Кроме денежного взыскания, команде запретили выходить на следующую игру с национальным флагом, а также установили испытательный срок на два года, в течение которого при повторных инцидентах часть зрителей не будет допущена на домашние матчи в еврокубках. В ответной встрече сербский клуб нанёс сокрушительное поражение «Александрии» — игра закончилась со счётом 4:0.