Пушилин объяснил важность продвижения ВС РФ в сторону Красного Лимана

Российские войска наращивают продвижение в сторону Красного Лимана (Лиман), что позволяет приблизиться к решению проблемы водоснабжения на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, подразделения 25-й общевойсковой армии Московского военного округа продолжают наступление со стороны Луганской Народной Республики.

