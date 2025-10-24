Российские войска наращивают продвижение в сторону Красного Лимана (Лиман), что позволяет приблизиться к решению проблемы водоснабжения на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, подразделения 25-й общевойсковой армии Московского военного округа продолжают наступление со стороны Луганской Народной Республики.
Биография Дениса Пушилина
Биография Дениса Пушилина

Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.