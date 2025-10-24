Ричмонд
В Лепельском районе спасатели нашли женщину, заблудившуюся в лесу

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потерявшуюся в лесу женщину нашли в Лепельском районе, сообщили в МЧС.

Сегодня в 16.00 на номер 112 позвонила женщина и сообщила, что ушла за грибами и заблудилась в лесном массиве вблизи д. Халимоново.

На поиски незамедлительно выехали спасатели. Всего в поисковых работах были задействованы три единицы техники и восемь человек, из них две единицы и три человека МЧС.

Связь с потерявшейся поддерживали по телефону. Спустя некоторое время женщина вышла к спасателям на звук сигнально-говорящего устройства автомобиля.

Медицинская помощь ей не потребовалась. -0-