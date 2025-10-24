Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила о штатной работе соцсети в Белоруссии

В Белоруссии сняли ограничения на доступ к социальной сети «ВКонтакте». Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе мессенджера.
— «ВКонтакте» и все сервисы соцсети в Беларуси работают в штатном режиме, — цитирует сообщение из пресс-службы «Известия».
Белорусские пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервисам «ВКонтакте» вечером 24 октября. Социальную сеть добавили в список ресурсов ограниченного доступа БЕЛГИЭ. Длительность действия ограничений и ее кульминация пока неизвестны.
Позже в пресс-службе приложения заявили, что оциальная сеть «ВКонтакте» изучает ситуацию с блокировкой версии сайта для компьютеров на территории Белоруссии и делает все возможное для того, чтобы ее сервисы стали вновь доступны для пользователей этой страны.
22 октября мессенджер Telegram перестал работать по всей стране: пользователи не могут отправить сообщения, а медиаматериалы не загружаются. Соответствующая информация следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего работоспособность сервисов.
Роскомнадзор (РКН) подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp* и Telegram для противодействия злоумышленникам.