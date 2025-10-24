Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила о штатной работе соцсети в Белоруссии

Позже в пресс-службе приложения заявили, что оциальная сеть «ВКонтакте» изучает ситуацию с блокировкой версии сайта для компьютеров на территории Белоруссии и делает все возможное для того, чтобы ее сервисы стали вновь доступны для пользователей этой страны.