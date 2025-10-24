Ричмонд
В Госдуме рассказали, когда дачников могут обязать платить за воду из скважины

Депутат Гаврилов: владельцев скважин могут обязать оплатить очистку сточных вод.

Источник: Комсомольская правда

Дачники и владельцы частных домов, которые пользуются собственной скважиной, как правило не оплачивают услуги холодного водоснабжения. Однако, в некоторых случаях, платить коммунальщикам им все же придется, об этом заявил в разговоре с aif.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

— Если вода, добытая из скважины, уходит в городскую канализацию, то сточные воды должны быть очищены и утилизированы. Тогда оплата взимается, а объём стоков рассчитывается исходя из количества использованной воды, — объяснил депутат.

Он добавил, что, если вода используется для полива, хозяйственных нужд, уходит в дренаж или септик, который не связан с городской канализацией, то оплачивать услуги коммунальщикам не нужно.

Ранее «Москва 24» рассказала, что владельцам дачных участков о необходимости лицензировать водозаборные скважины. Чтобы убедиться, что добыча природных ресурсов не нарушает закон, москвичам необходимо проверить документы в своем СНТ. Документ гарантирует, что используемая вода не содержит примесей и позволяет снизить нагрузку на окружающую среду.