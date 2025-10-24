В Госдуме рассказали, когда дачников могут обязать платить за воду из скважины

Дачники и владельцы частных домов, которые пользуются собственной скважиной, как правило не оплачивают услуги холодного водоснабжения. Однако, в некоторых случаях, платить коммунальщикам им все же придется, об этом заявил в разговоре с aif.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.