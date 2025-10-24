Родителей предупредили о росте числа гнойных инфекций у детей осенью

Ранее Life.ru напомнил, что детей важно вакцинировать, начиная с шестимесячного возраста. Это помогает не только защитить самого ребёнка, но и ограничить распространение вируса среди членов семьи и в обществе в целом. Кроме того, необходимо обеспечивать детям сбалансированное питание, достаточный сон и регулярную физическую активность.