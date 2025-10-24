Родителей предупредили о росте числа гнойных инфекций у детей осенью

Осень — время простуд, однако, количество других заболеваний в этот период тоже часто возрастает. Так, среди растет количество гнойно-воспалительных болезней у детей и подростков, об этом сообщила aif.ru детский хирург Александра Галузинская.
— Например, возбудитель острого воспаления клетчатки вокруг прямой кишки — часто является обычным «обитателем» кишечника, но, на фоне переохлаждения, проникает через микротрещины слизистой и вызывает тяжёлое гнойное воспаление. По той же схеме возникают абсцессы и фурункулы. Незначительная ссадина осенью может стать входными воротами для стафилококковой или стрептококковой инфекции, — объяснила врач.
Она добавила, что коварно локальное переохлаждение — промокшие ноги, застуженная шея или уши. Но особенно уязвимы подростки, которые часто ходят без шапки или сидят на холодной поверхности.
Ранее Life.ru напомнил, что детей важно вакцинировать, начиная с шестимесячного возраста. Это помогает не только защитить самого ребёнка, но и ограничить распространение вируса среди членов семьи и в обществе в целом. Кроме того, необходимо обеспечивать детям сбалансированное питание, достаточный сон и регулярную физическую активность.