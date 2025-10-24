Названа главная опасность частых перекусов лапшой быстрого приготовления

Лапша или другие продукты быстрого приготовления негативно влияют на здоровье, так как в них совсем нет клетчатки, мало белка и еще меньше витаминов. А вот вредных веществ в избытке, об этом рассказала в беседе с изданием Lenta.ru врач-диетолог, эндокринолог Эльвина Бинатова.