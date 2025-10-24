Ричмонд
Названа главная опасность частых перекусов лапшой быстрого приготовления

Диетолог Бинатова: перекусы лапшой быстрого приготовления вредят сердцу и почкам.

Источник: Комсомольская правда

Лапша или другие продукты быстрого приготовления негативно влияют на здоровье, так как в них совсем нет клетчатки, мало белка и еще меньше витаминов. А вот вредных веществ в избытке, об этом рассказала в беседе с изданием Lenta.ru врач-диетолог, эндокринолог Эльвина Бинатова.

— Самый большой вред здоровью наносят входящие в состав лапши быстрого приготовления усилители вкуса, консерванты, искусственные красители. Также этот продукт содержит большое количество соли, поэтому при частом употреблении он увеличивает риск развития заболеваний сердца и почек, — пояснила доктор.

Врач уточнила, что питание такой лапшой может также провоцировать болезни ЖКТ и сосудов.

Ранее Life.ru сообщил, что «быстрая лапша» очень калорийна и ведёт к стремительному набору веса. А полностью углеводный состав способствуют быстрому перевариванию и, как следствие, большому выбросу инсулина. Поэтому она противопоказана людям с сахарным диабетом.