Названа главная опасность частых перекусов лапшой быстрого приготовления

Лапша или другие продукты быстрого приготовления негативно влияют на здоровье, так как в них совсем нет клетчатки, мало белка и еще меньше витаминов. А вот вредных веществ в избытке, об этом рассказала в беседе с изданием Lenta.ru врач-диетолог, эндокринолог Эльвина Бинатова.
— Самый большой вред здоровью наносят входящие в состав лапши быстрого приготовления усилители вкуса, консерванты, искусственные красители. Также этот продукт содержит большое количество соли, поэтому при частом употреблении он увеличивает риск развития заболеваний сердца и почек, — пояснила доктор.
Врач уточнила, что питание такой лапшой может также провоцировать болезни ЖКТ и сосудов.
Ранее Life.ru сообщил, что «быстрая лапша» очень калорийна и ведёт к стремительному набору веса. А полностью углеводный состав способствуют быстрому перевариванию и, как следствие, большому выбросу инсулина. Поэтому она противопоказана людям с сахарным диабетом.