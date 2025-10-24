Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белоруссии сняли ограничения на работу «ВКонтакте»

Соцсеть и все её сервисы функционируют в штатном режиме.

Источник: Аргументы и факты

В Беларуси полностью восстановлен доступ к социальной сети «ВКонтакте», ограничения на её работу официально сняты. Как сообщает агентство БЕЛТА, после нескольких часов блокировки пользователи снова могут беспрепятственно пользоваться платформой. Причины перебоев с доступом при этом остаются неизвестными.

В пресс-службе VK подтвердили, что соцсеть и все её сервисы функционируют в штатном режиме. Пользователи постепенно отмечают возвращение стабильного соединения и возможность беспрепятственно заходить в свои аккаунты.

Местные СМИ сообщили, что «ВКонтакте» исключён из официального «Списка ограниченного доступа», где указаны заблокированные в стране ресурсы.

Напомним, 24 октября белорусский государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания проинформировал о блокировке доступа к соцсети «ВКонтакте» в стране.