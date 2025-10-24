В Белоруссии сняли ограничения на работу «ВКонтакте»

В Беларуси полностью восстановлен доступ к социальной сети «ВКонтакте», ограничения на её работу официально сняты. Как сообщает агентство БЕЛТА, после нескольких часов блокировки пользователи снова могут беспрепятственно пользоваться платформой. Причины перебоев с доступом при этом остаются неизвестными.