В Белоруссии сняли ограничения на работу «ВКонтакте»

В Беларуси полностью восстановлен доступ к социальной сети «ВКонтакте», ограничения на её работу официально сняты. Как сообщает агентство БЕЛТА, после нескольких часов блокировки пользователи снова могут беспрепятственно пользоваться платформой. Причины перебоев с доступом при этом остаются неизвестными.
В пресс-службе VK подтвердили, что соцсеть и все её сервисы функционируют в штатном режиме. Пользователи постепенно отмечают возвращение стабильного соединения и возможность беспрепятственно заходить в свои аккаунты.
Местные СМИ сообщили, что «ВКонтакте» исключён из официального «Списка ограниченного доступа», где указаны заблокированные в стране ресурсы.
Напомним, 24 октября белорусский государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания проинформировал о блокировке доступа к соцсети «ВКонтакте» в стране.