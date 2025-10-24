Заместитель главы Росморречфлота Ташимов назначен замминистра транспорта РФ

Занимавший должность заместителя руководителя Росморречфлота Борис Ташимов занял пост замминистра транспорта Российской Федерации, распоряжение кабмина РФ размещено на портале правовых актов.
«Назначить Ташимова Бориса Манашировича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.
Напомним, с 2018 по 2022 год Ташимов был заместителем гендиректора Росморпорта. Осенью 2022 года стал заместителем руководителя Росморречфлота. Ташимов отвечал за «стратегическое развитие, формирование и реализацию политики в области строительства и модернизации портовой инфраструктуры».
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин назначил генерального директора компании «Русатом — международная сеть» Вадима Титова руководителем управления президента России по стратегическому партнёрству и сотрудничеству.