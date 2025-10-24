Россиянам рассказали, какие растения нужно увозить на зимовку с дачи

Цветы на дачных клумбах, открытых лоджиях и балконах могут радовать глаз до глубокой осени, но далеко не все растения способны пережить первые заморозки. Поэтому их следует пересаживать в горшки и увозить на зимовку в теплые квартиры, об этом сообщил aif.ru специалист в области агрохимии Петр Сухоруких.
— Как только ночная температура начинает стабильно опускаться ниже +7…+5 градусов — пора действовать. Фуксия будет отдыхать зимой, а весной даст новые побеги. Колеус будет радовать глаз всю зиму, если дать ему достаточно света. Бальзамин продолжит цвести в квартире. Герань отлично себя чувствует зимой на прохладном подоконнике, — перечислил эксперт.
Он добавил, что длинные летние побеги нужно укоротить примерно на треть. Это омолодит растение, поможет ему перенаправить силы на корневую систему и сформировать красивый куст весной.
Любопытно, что в последнее время все больше россиян предпочитают жить на даче круглый год, рассказал RT. Однако, для этого дом должен быть капитальным, построенным из качественных материалов, с надёжным утеплением стен, кровли и фундамента. Не менее важна доступность социальных объектов. Перед покупкой такой дачи нужно узнать, как обстоят дела с транспортным сообщением, есть ли в шаговой доступности магазины.