Россиянам рассказали, какие растения нужно увозить на зимовку с дачи

Любопытно, что в последнее время все больше россиян предпочитают жить на даче круглый год, рассказал RT. Однако, для этого дом должен быть капитальным, построенным из качественных материалов, с надёжным утеплением стен, кровли и фундамента. Не менее важна доступность социальных объектов. Перед покупкой такой дачи нужно узнать, как обстоят дела с транспортным сообщением, есть ли в шаговой доступности магазины.