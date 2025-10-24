В России предложили беременным обязательно посещать психолога: вот сколько раз

Согласно информации Минздрава, для беременных женщин предлагают сделать обязательными как минимум два визита к медицинскому психологу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Проект приказа имеет следующие новеллы: введено обязательное посещение медицинского психолога не менее двух раз при беременности", — следует из сообщения Минздрава.
Внедрение новых правил направлено на повышение доступности и качества медпомощи для пар, планирующих беременность, и на укрепление репродуктивного потенциала.
Кроме того, в ведомстве установили новые нормативы. Так, обследование для выявления сопутствующих заболеваний должно проводиться не позднее чем через две недели после обращения.
Также будут четко регламентированы сроки постановки на учет беременных для раннего начала наблюдения, а также уточнены все аспекты оказания медицинской помощи по этому профилю.
Кроме того, вводится третий этап диагностики для выявления поздно проявляющихся пороков развития плода, который будет проводиться между 34 и 36 неделями беременности. Также проект предусматривает введение в официальный обиход терминов «критические акушерские состояния» и «школы для беременных».
Ранее в Госдуме предложили сократить рабочий день для беременных женщин до шести часов.