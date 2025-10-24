В России предложили беременным обязательно посещать психолога: вот сколько раз

Кроме того, вводится третий этап диагностики для выявления поздно проявляющихся пороков развития плода, который будет проводиться между 34 и 36 неделями беременности. Также проект предусматривает введение в официальный обиход терминов «критические акушерские состояния» и «школы для беременных».