Что можно и нельзя делать в день Прова 25 октября, который называют Звездочет

Православная церковь 25 октября вспоминает святых Прова и Андроника. В народе празднуют день Прова. Вместе с тем есть еще одно название — Андрон Звездочет. Так, 25 октября наблюдали за звездным небом, чтобы узнать погоду.
Что нельзя делать 25 октября.
Запрещено громко смеяться, так как это может обернуться слезами. Не следует обижать животных. Предки верили, что обидчика ждет большое разочарование. Кроме того, на названную дату не планировали ремонт и уборку.
Что можно делать 25 октября.
По традиции, 25 октября наблюдали за звездами. В том случае, если они светили ярко, то ждали мороз. Если звезды тусклые, то это указывало на похолодание. А еще старались обязательно загадать желание — оно обязательно исполнится.
Согласно приметам, гром предсказывает короткую и теплую зиму без снега. Сильный ветер указывает на похолодание.
Ранее синоптики сказали, какой будет погода в Беларуси в выходные 25 и 26 октября: «Сильные дожди и порывистый ветер».
Кроме того, милиция сказала белорусам, сколько алкоголя можно хранить дома.
А еще крупный белорусский банк вводит ограничение на снятие наличных с карт с ноября.