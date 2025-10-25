Народный календарь. Почему нельзя работать после захода солнца 28 октября

28 октября православные христиане отмечают важный праздник — память Евфимия Солунского. По совету семьи святой рано женился, но в 18 лет оставил жену и ребенка, уйдя в монастырь на горе Олимп.
После смерти своего друга Иосифа Солунский создал монашескую общину близ Салоник и восстанавливал древний монастырь святого Андрея.
В этот день нельзя трудиться: это касается как работ по дому, так и в огороде, и в поле. Если нарушить запрет, святые могут рассердиться на вас, и в вашу жизнь придет большая беда, которая не отпустит вас на протяжении долгих лет.
Приметы погоды:
Снег в этот день предрекает богатый урожай следующей осенью.
Луна ходит по кругу, а небо чистое — в скором времени наступят морозы.
Виднеющиеся облака над восходящим солнцем говорят о скорой плохой погоде.
Именины отмечают: Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен.