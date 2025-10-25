День таможенника РФ и Всемирный день макарон: какие праздники отмечают в России и в мире 25 октября

Всемирный день макарон отмечается каждый год 25 октября. Этот праздник учредили в 1995 году в ходе конгресса производителей пасты в Риме. Паста является одним из самых распространенных блюд во всех кухнях мира: это не только самостоятельная единица, но и основа для многих других кулинарных шедевров. Благодаря своей доступности макароны также входят и в потребительскую корзину в России и других странах СНГ.