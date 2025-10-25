День таможенника РФ и Всемирный день макарон: какие праздники отмечают в России и в мире 25 октября

25 октября в России и мире отмечают праздники, связанные с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату праздную День таможенника Российской Федерации, День маркетолога, а также Всемирный день макарон.
День таможенника Российской Федерации.
День таможенника Российской Федерации отмечается 25 октября. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ — главный исполнительный орган, занимающийся контролем перемещения товаров, услуг и капитала через таможенные границы страны, а также осуществляющий взимание таможенных пошлин. ФТС России — одна из крупнейших в мире, здесь трудится более 70 тысяч человек. Таможенники в этот день отмечают праздник с руководством, коллегами и друзьями.
День маркетолога.
Данный праздник отмечают в России, Белоруссии и других странах СНГ в связи с созданием Управления по маркетингу и рекламе при Министерстве внешней торговли СССР в 1975 году. Это неофициальный праздник, однако вклад маркетологов в современное общество нельзя недооценивать: с каждым годом число SMM-менеджеров, таргетологов, SEO-оптимизаторов, контент-менеджеров и других специалистов узких направлений растет, а Интернет-маркетинг становится все более актуальным.
Всемирный день макарон.
Всемирный день макарон отмечается каждый год 25 октября. Этот праздник учредили в 1995 году в ходе конгресса производителей пасты в Риме. Паста является одним из самых распространенных блюд во всех кухнях мира: это не только самостоятельная единица, но и основа для многих других кулинарных шедевров. Благодаря своей доступности макароны также входят и в потребительскую корзину в России и других странах СНГ.