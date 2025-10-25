Украинец жестоко избит после вызова в военкомат: повестка лежала рядом с пострадавшим

Согласно информации издания, мать потеряла связь с сыном 15 октября. На следующий день она обратилась в полицию, где ей сообщили, что молодой человек находится в военкомате. Там женщине объяснили, что его направили в воинскую часть в городе Белая Церковь Киевской области.