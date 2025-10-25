Украинец жестоко избит после вызова в военкомат: повестка лежала рядом с пострадавшим

Житель Украины попал в реанимацию с сотрясением мозга после посещения территориального центра комплектования (ТЦК), который является аналогом военкомата. Об этом сообщает издание «Страна».
Согласно информации издания, мать потеряла связь с сыном 15 октября. На следующий день она обратилась в полицию, где ей сообщили, что молодой человек находится в военкомате. Там женщине объяснили, что его направили в воинскую часть в городе Белая Церковь Киевской области.
Однако 18 октября мужчину случайно нашли сильно избитым, без сознания, в чужой одежде с туго затянутым галстуком на шее. Рядом лежала повестка из военкомата. Сейчас он находится в реанимации с серьёзным сотрясением головного мозга.
Ранее издание Financial Times отмечало, что украинцы начали не просто роптать и жаловаться, но теперь уже и активно сопротивляться насильственной мобилизации со стороны ТЦК.