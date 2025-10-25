БПЦ объявила семейный творческий проект «Дорогами православной Беларуси вместе»

Проект будет проходить до 20 января 2026 года в шесть этапов. На каждом из них организаторы предложат участникам различные задания. Итогом каждого этапа станут общие презентации лучших и качественных работ (фотографий), которые можно будет посмотреть на YouTube-канале «Сердцеград» Миссионерского (просветительского) отдела Минской епархии.