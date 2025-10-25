БПЦ объявила семейный творческий проект «Дорогами православной Беларуси вместе»

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синодальный миссионерский (просветительский) отдел Белорусской православной церкви и благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» объявили о начале семейного творческого проекта «Дорогами православной Беларуси вместе». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал БПЦ.
Проект будет интересен всем, кто интересуется православием, белорусской историей и культурой. Как отмечают организаторы, желающие смогут пройтись дорогами православной Беларуси вместе и больше узнать об истории, архитектурных памятниках, материальных и духовных богатствах монастырей, святых и святынях белорусской земли. Участникам проекта предлагается своим творчеством и талантами внести свой вклад в прославление родного края.
Проект будет проходить до 20 января 2026 года в шесть этапов. На каждом из них организаторы предложат участникам различные задания. Итогом каждого этапа станут общие презентации лучших и качественных работ (фотографий), которые можно будет посмотреть на YouTube-канале «Сердцеград» Миссионерского (просветительского) отдела Минской епархии.
100 самых активных и творческих семей, участвующих в проекте, получат подарки по почте (по адресу проживания семьи на территории Беларуси). 40 самых активных и творческих семей будут приглашены на Рождественский праздничный концерт, который состоится в святочные рождественские дни. -0-