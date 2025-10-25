Трамп не планирует встречу с Ким Чен Ыном в рамках турне по Азии

Встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына не входит в планы предстоящего азиатского турне лидера США. Об этом Reuters сообщило со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Уточняется, что президент США в ближайшие часы отправится в турне по Азии с визитами в Малайзию, Японию и Южную Корею. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, его ждут как двусторонние переговоры, так и участие в форумах АСЕАН и АТЭС. Отдельным пунктом программы значатся переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином 30 октября на территории Южной Кореи. В рамках встречи лидеры обсудят условия двусторонней торговли.
Также ожидается, что в ходе турне Трамп подпишет ряд экономических соглашений, которые, по информации Reuters, затронут прежде всего торговую сферу и добычу критически важных полезных ископаемых.
Ранее президент США объявил об отмене запланированной встречи в Будапеште с российским главой Владимиром Путиным. Как пояснил Трамп, причиной стало его представление о нереальности выполнения поставленных переговорных задач.