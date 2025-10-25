Трое украинцев осуждены за поджог торгового центра в Польше

Суд в Польше вынес приговор гражданам Украины за поджог ТЦ в Варшаве, информирует IAR.
По данным агентства, трое украинцев приговорены к «различным срокам лишения свободы».
«Вынесен приговор по делу о поджоге торгового центра на улице Марывильской в Варшаве. Окружной суд Варшава-Прага приговорил трёх граждан Украины — Сергея Р., Павла Т. и Владислава Ю. Павел Т. приговорён к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, Сергей Р. — к двум годам и шести месяцам, а Владислав Ю. — к году и четырём месяцам», — говорится в сообщении.
Напомним, инцидент случился весной 2024 года в польской столице. Здание ТЦ почти полностью сгорело. Украинцев признали виновными в «участии в организованной диверсионно-террористической группе».
Польские правоохранители отметили, что эта группа действовала в Польше, Литве и Латвии. Граждане Украины осуществляли поджоги на территориях государств ЕС.
Ранее сообщалось, что МВД Польши и ФРГ призвали вывести беженцев с Украины из соцподдержки.