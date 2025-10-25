Трое украинцев осуждены за поджог торгового центра в Польше

«Вынесен приговор по делу о поджоге торгового центра на улице Марывильской в Варшаве. Окружной суд Варшава-Прага приговорил трёх граждан Украины — Сергея Р., Павла Т. и Владислава Ю. Павел Т. приговорён к пяти годам и шести месяцам лишения свободы, Сергей Р. — к двум годам и шести месяцам, а Владислав Ю. — к году и четырём месяцам», — говорится в сообщении.