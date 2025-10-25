Снизить скорость и увеличить дистанцию. Как вести себя на дорогах в дождь, напомнили в ГАИ

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как вести себя на дорогах в дождь напомнили в ГАИ УВД Минского облисполкома.
Как отметили в ГАИ, по прогнозам синоптиков в ближайшие сутки ожидаются продолжительные дожди, что осложнит дорожную ситуацию и будет способствовать недостаточной видимости на дорогах.
Оранжевый уровень опасности из-за дождей объявлен в Беларуси на 25 октября.
В такой ситуации водителям важно помнить, что при дожде ухудшается сцепление шин с дорогой, что увеличивает тормозной путь. Снижение скорости поможет сохранить контроль над автомобилем и уменьшит риск аквапланирования.
Одна из основных проблем при управлении в дождь — плохая видимость. Стоит убедиться, что стеклоочистители работают эффективно. Кроме того, необходимо увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, а также включить фары, чтобы повысить видимость не только для себя, но и для других участников дорожного движения.
Нужно быть предельно осторожными при проезде пешеходных переходов.
В ГАИ призвали беречь себя на дороге и стараться планировать поездки так, чтобы избежать ненастной погоды, если это возможно. -0-