Снизить скорость и увеличить дистанцию. Как вести себя на дорогах в дождь, напомнили в ГАИ

Одна из основных проблем при управлении в дождь — плохая видимость. Стоит убедиться, что стеклоочистители работают эффективно. Кроме того, необходимо увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, а также включить фары, чтобы повысить видимость не только для себя, но и для других участников дорожного движения.