Житель Киевской области оказался в реанимации после посещения ТЦК

Украинец попал в реанимацию после посещения территориального центра комплектования, информирует «Страна.ua».
По данным украинского издания, инцидент случился в городе Тараща, который находится в Киевской области. Избитого мужчину обнаружили «после контактов» с сотрудниками ТЦК.
«По словам матери, сейчас сын находится в реанимации с телесными повреждениями, многочисленными ушибами, с сотрясением головного мозга и ничего не помнит», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что мужчина перестал отвечать на звонки матери 15 октября, на следующий день она обратилась в полицию, где ей рассказали, что он в ТЦК. В ТЦК ответили матери, что её сына якобы «направили в воинскую часть».
«18 октября мужчина был обнаружен, он был сильно избит и без сознания. Также мужчина был в чужой одежде и с туго стянутым галстуком на шее, а рядом с ним лежала повестка в военкома», — рассказали украинские журналисты.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области после встречи с сотрудниками ТЦК мужчина впал в кому. Кроме того, военкомы избили 65-летнего мужчину и насильно привезли его в территориальный центр комплектования.