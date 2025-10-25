Украшения из Лувра перевезли в Банк Франции после недавнего ограбления

Источники RTL уточнили, что в хранилище были помещены не только королевские драгоценности, традиционно выставляемые в Галерее Аполлона, но и другие ювелирные изделия, ранее экспонировавшиеся в различных залах музея. Данный шаг предпринят на время проведения тщательной оценки текущей системы безопасности в Лувре.