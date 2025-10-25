Украшения из Лувра перевезли в Банк Франции после недавнего ограбления

После громкого ограбления, произошедшего в Лувре 19 октября, коллекция драгоценностей музея была экстренно перемещена в хранилище Банка Франции. Об этом сообщает радиостанция RTL.
Перевозка ценностей осуществлялась с применением беспрецедентных мер безопасности, что подчеркивает серьезность ситуации. Примечательно, что Банк Франции расположен всего в 300 метрах от Лувра.
Источники RTL уточнили, что в хранилище были помещены не только королевские драгоценности, традиционно выставляемые в Галерее Аполлона, но и другие ювелирные изделия, ранее экспонировавшиеся в различных залах музея. Данный шаг предпринят на время проведения тщательной оценки текущей системы безопасности в Лувре.
Грабители проникли в Лувр 19 октября. «Вечерняя Москва» пообщалась с искусствоведом, коллекционером и сотрудником Бюро Интерпола в России с 2006 по 2021 год Екатериной Бурковой и узнала подробности ограбления.
СМИ сообщали, что директор Лувра Лоранс де Кар после ограбления подала прошение об отставке, однако французский президент Эммануэль Макрон отклонил ее просьбу. При этом общая сумма ущерба от ограбления, по оценкам представителей музея, составляет 88 миллионов евро.