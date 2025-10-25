Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина взрыва в многоэтажном доме в Элисте

Взрыв в жилом доме в Элисте произошел из-за ссоры супругов — мужчина взорвал гранату после конфликта с женой. Детонация была зафиксирована в девятиэтажном строении в столице Калмыкии.

Взрыв в жилом доме в Элисте произошел из-за ссоры супругов — мужчина взорвал гранату после конфликта с женой. Детонация была зафиксирована в девятиэтажном строении в столице Калмыкии.

Читать далее.