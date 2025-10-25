«Ты помётом надышалась». Как Бородина и Галич устроили разнос Ивлеевой из-за скандала с арендой аккаунтов

— Настя, ты там куриным помётом надышалась? Ты блогер много лет, ты человек, которого хейтили как никого и никогда! Тебе это зачем?! Мы и так устали доказывать народу, что мы пострадавшая сторона, а нас гнобят ежедневно! Так ты решила масла в огонь подлить? Остановись! Тебе все сочувствовали, а могли бы тоже теории выдавать, зачем тебе голые вечеринки! — написала у себя в ТГ-канале Ксения.