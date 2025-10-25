Ричмонд
«Старая схема с новым поводом». В Беларуси мошенники начали приглашать на диспансеризацию

Чтобы разрешить ситуацию, предлагают либо взять новый кредит и перевести деньги на счет, либо срочно «задекларировать» хранящиеся дома сбережения.

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси мошенники начали приглашать на диспансеризацию. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милиции предупредили, что мошенники каждый раз находят новые предлоги, чтобы выманивать деньги у граждан. Сейчас они звонят потенциальным жертвам, представляются сотрудниками поликлиники и предлагают пройти диспансеризацию. Говорят: «Записываем вас на диспансеризацию» и просят назвать свои паспортные данные. Чтобы подтвердить запись, нужно лишь продиктовать код из СМС, который прислали в мессенджере.

Далее по знакомой схеме звонит «правоохранитель», утверждающий, что недавно по телефону человек стал жертвой мошенников, и они с использованием его данных оформили на него кредит.

Чтобы разрешить ситуацию, предлагают либо взять новый кредит и перевести деньги на счет, либо срочно «задекларировать» хранящиеся дома сбережения.

В милиции напомнили, что любые телефонные разговоры, где пытаются узнать ваши личные данные или код из СМС, указывают на мошенников. Никогда нельзя называть по телефону данные своих документов, коды из СМС и реквизиты банковской карты. Кроме того, ни в коем случае не стоит переходить по ссылкам и устанавливать приложения, присланные неизвестными. Однако точно стоит обращать внимание на адресата присланного уведомления и перепроверять любую информацию. -0-