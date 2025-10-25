«Старая схема с новым поводом». В Беларуси мошенники начали приглашать на диспансеризацию

В милиции напомнили, что любые телефонные разговоры, где пытаются узнать ваши личные данные или код из СМС, указывают на мошенников. Никогда нельзя называть по телефону данные своих документов, коды из СМС и реквизиты банковской карты. Кроме того, ни в коем случае не стоит переходить по ссылкам и устанавливать приложения, присланные неизвестными. Однако точно стоит обращать внимание на адресата присланного уведомления и перепроверять любую информацию. -0-