ТАСС: В Белгородской области арестовали заслуженного строителя РФ Карла Лоора

Как сообщает следственное управление СК РФ, в декабре 2018 года руководитель строительной организации через посредника передал должностному лицу Старооскольской администрации взятку в виде квартиры с ремонтом стоимостью от 18 млн рублей. Целью было создание благоприятных условий для коммерческой деятельности его компании. Ранее прокуратура региона уже сообщала об избрании меры пресечения для данного фигуранта.