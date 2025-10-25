ТАСС: В Белгородской области арестовали заслуженного строителя РФ Карла Лоора

Бизнесмен Карл Лоор арестован в Белгородской области по делу о взятке квартирой за 18 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении Карла Лоора. Фигурант дела заключен под стражу», — рассказали агентству в правоохранительных органах.
Сейчас Лоор является главой совета директоров АО «КМАпроектжилстрой».
Как сообщает следственное управление СК РФ, в декабре 2018 года руководитель строительной организации через посредника передал должностному лицу Старооскольской администрации взятку в виде квартиры с ремонтом стоимостью от 18 млн рублей. Целью было создание благоприятных условий для коммерческой деятельности его компании. Ранее прокуратура региона уже сообщала об избрании меры пресечения для данного фигуранта.
