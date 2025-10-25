Астрофизик Лёб: Летящий к Земле «корабль инопланетян» может быть троянским конём

3I/ATLAS обладает характеристиками кометы и движется к Солнечной системе со скоростью 210 000 км/ч. Гарвардский астрофизик Ави Лёб ранее предположил, что небесное тело может иметь искусственное происхождение, обратив внимание на его маневренность. Но российские учёные скептически отнеслись к идее о том, что речь идёт о корабле инопланетян. К Земле объект должен приблизиться к Новому году.