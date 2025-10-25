Жителей Ханты-Мансийска предупредили о возможном закрытии выезда из города

На 950 километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Югре, который также является выездом из окружной столицы, возможны ночью ограничения в движении для транспорта. Об этом предупреждает Госавтоинспекция ХМАО в telegram-канале.
