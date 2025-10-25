Китай отверг обвинения в поддержке СВО и подтвердил стремление к миру на Украине

Цзякунь добавил, что КНР придерживается последовательной позиции, основанной на справедливости и объективности, и отметил, что международное сообщество является свидетелем усилий Китая. Он также заверил, что Пекин продолжит решительно выступать за диалог и мир, способствуя снижению напряженности и продвижению политического урегулирования кризиса, передает ТАСС.