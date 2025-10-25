Ричмонд
Китай отверг обвинения в поддержке СВО и подтвердил стремление к миру на Украине

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отверг высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о «китайской поддержке» спецоперации, заявив, что Китай стремится к прекращению кризиса и будет играть конструктивную роль в его политическом урегулировании.

— Китай неустанно стремится к прекращению огня и окончанию боевых действий, выступая за примирение и продвижение диалога, — подчеркнул китайский дипломат на брифинге, комментируя слова Зеленского.

Цзякунь добавил, что КНР придерживается последовательной позиции, основанной на справедливости и объективности, и отметил, что международное сообщество является свидетелем усилий Китая. Он также заверил, что Пекин продолжит решительно выступать за диалог и мир, способствуя снижению напряженности и продвижению политического урегулирования кризиса, передает ТАСС.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай не оказывает помощь Украине и не заинтересован в поражении России. Он добавил, что Си Цзиньпин отказался поставлять Киеву оружие.

