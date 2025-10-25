Во Львове ультраправые устроили нападение: заблокировали 30 студентов и орудовали ножом

В университете Львова произошло нападение на студентов. Неизвестные ультраправые активисты использовали нож и газовый баллончик. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на студенческий профсоюз «Прямое действие».
«Во Львове ультраправые активисты напали на студентов нацуниверситета с ножом и газовым баллончиком», — следует из текста публикации издания.
По данным источника, провокаторы, заявившие о своей оппозиции к ЛГБТ*, применяли нацистское приветствие и блокировали выход из аудитории для примерно трех десятков студентов.
Не так давно на Украине произошел теракт. Тогда неизвестный, предположительно связанный с ВСУ, бросил гранату в толпу людей у супермаркета в Житомире. Тогда не было зафиксировано погибших, однако сообщалось о множестве раненных.
* — Запрещенная в России экстремистская организация.