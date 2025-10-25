МЧС: в Петербурге объявлена опасность атаки БПЛА

«Экстренная информация РСЧС: Внимание всем! Воздушная тревога, опасность атаки БПЛА! Покиньте улицу и открытые пространства. Не поднимайте и не осматривайте незнакомые предметы», — говорится в официальном сообщении.
Ведомство также призвало жителей оставаться в помещениях за несущими стенами и не подходить к окнам.
Ранее стало известно, что в Рязанской области третий день подряд объявлена угроза атаки БПЛА.
Напомним, 23 октября российские силы ПВО за ночь сбили 139 дронов ВСУ над регионами России. В частности, 56 вражеских беспилотников было ликвидировано над Белгородской областью.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше