МЧС: в Петербурге объявлена опасность атаки БПЛА

МЧС России проинформировало об атаке на Санкт-Петербург.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге объявлена угроза возможной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает МЧС города в своем Telegram-канале.

«Экстренная информация РСЧС: Внимание всем! Воздушная тревога, опасность атаки БПЛА! Покиньте улицу и открытые пространства. Не поднимайте и не осматривайте незнакомые предметы», — говорится в официальном сообщении.

Ведомство также призвало жителей оставаться в помещениях за несущими стенами и не подходить к окнам.

Ранее стало известно, что в Рязанской области третий день подряд объявлена угроза атаки БПЛА.

Напомним, 23 октября российские силы ПВО за ночь сбили 139 дронов ВСУ над регионами России. В частности, 56 вражеских беспилотников было ликвидировано над Белгородской областью.

