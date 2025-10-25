Депутат Лантратова: за вовлечение детей в азартные игры придется заплатить штраф

В Госдуме предложили ввести наказание за вовлечение детей в азартные игры. Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с соответствующим законопроектом.
Депутат отметила, что вовлечение несовершеннолетних в азартные игры и реклама таковых должна серьезно наказываться.
— За действия может грозить до пяти лет тюрьмы, а за обычную рекламу казино — до двух лет лишения свободы или штрафы до 300 тысяч рублей, — заявила парламентарий 360.ru.
Тем временем, в России предложили внедрить обязательную идентификацию с использованием паспортных данных для доступа к онлайн-контенту, предназначенному для взрослой аудитории (18+), пишет Газета.ru.
Депутаты отметили, что инициативой не планируется ограничивать свободу россиян. Она направлена на защиту несовершеннолетних от материалов, содержащих насилие и асоциальное поведение, пишет aif.ru.
Ранее, депутат Госдумы Нина Останина отметила, что у современных детей слишком высокая нагрузка из-за большого количества домашних заданий. Школьники суммарно тратят на учебу более 12 часов, плюс посещают дополнительные кружки и секции, пишет Life.ru.