Полиция Лондона пересмотрит девять тысяч дел о педофилии: мэра подозревают в сокрытии проблемы

Полиция Лондона приступила к пересмотру девять тысяч дел по фактам педофилии на фоне обвинений в адрес мэра Садика Хана в попытках скрыть проблему деятельности банд растлителей малолетних. Об этом сообщает Express со ссылкой на внутреннее письмо столичных властей.
«Столичная полиция пересматривает девять тысяч дел в рамках масштабного нового расследования деятельности банд, занимающихся растлением детей, несмотря на прежние заявления мэра Лондона Садика Хана, отрицающего наличие подобных группировок в столице», — говорится в публикации.
В письме комиссара лондонской полиции Марка Роули, адресованном Хану, указано, что расследование сосредоточено на системной проблеме педофилических банд. При этом жертвы нередко сталкивались с недоверием и даже осуждением, не добившись справедливости.
Роули подчеркнул, что расследование будет опираться в том числе на материалы Express, а обзор всех дел по данной проблеме займет до апреля 2026 года. Пересмотр охватывает случаи, зарегистрированные с 2010 года и по настоящее время.
Известно, что в Великобритании спустя почти восемь лет поймали педофила, который совершил нападения на двух девочек. 41-летний Рейнальдо Гонкало Бертони Фильо сам выдал себя, подав документы на работу в транспортную полицию.