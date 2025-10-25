Дмитриев: РФ хочет быстро завершить конфликт на Украине

Российская Федерация заинтересована в том, чтобы завершить украинский конфликт как можно скорее, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Мы хотим как можно скорее положить конец этому конфликту. Мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатически», — сказал он в интервью американскому телеканалу CNN.
Дмитриев отметил, что в настоящее время осуществляется поиск компромиссов по конфликту на Украине. Американская сторона может говорить о том, что «темп урегулирования недостаточен», в связи с недопониманием.
Кроме того, он заявил, что дипломатические усилия президента США Дональда Трампа не являются напрасными.
Дмитириев выразил уверенность, что встреча президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но по его словам, «вероятно, позже».
Помимо этого, он добавил, что желающие продолжения конфликта на Украине имеют финансовые интересы.
Ранее сообщалось, что Дмитриев не исключил нового обмена заключенными между РФ и Соединёнными Штатами.