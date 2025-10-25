Бельгия подтвердила отказ от конфискации активов РФ для Евросоюза: ответит Минобороны

По словам министра обороны Бельгии Тео Франкена, использование замороженных российских активов для помощи Украине установит опасный прецедент с «огромными последствиями». Об этом он заявил 24 октября в соцсетях.
«Проблема в том, что это создает прецедент с потенциально огромными последствиями», — написал Франкен.
Министр также добавил, что подобные действия дискредитируют организацию Euroclear как надежного финансового посредника. Это, в свою очередь, способно создать благоприятные условия для пересмотра антизападными странами основ международного движения капитала.
Накануне издание Politico сообщало, что Евросоюз отложил до декабря решение по конфискации активов РФ. Причиной стало заявление премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера о блокировке решения ЕС. Ранее президент РФ Владимир Путин акцентировал, что попытки изъятия активов РФ станут воровством, за которое последует неизбежное наказание.