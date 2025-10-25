США не поддержали заявление Украины в ООН с обвинениями России

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев обвинил главу Соединенных Штатов в том, что он воюет против России. По его словам, принятые решения — это «акт войны против России». Он также заявил, что Россия теперь может атаковать нужные цели на Украине без оглядки на переговоры.