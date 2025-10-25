Ричмонд
США не поддержали заявление Украины в ООН с обвинениями России

США отказались поддержать заявление Украины, зачитанное в ООН, с обвинениями России в нарушении Устава Организации Объединенных Наций. Об этом стало известно в пятницу, 24 октября.

Перед заседанием было озвучено заявление, в котором Россия обвиняется в «ведении ничем не спровоцированной войны против Украины» и названо «оскорблением Устава ООН» проведение российского заседания Совбеза о будущем организации.

Документ поддержали более 40 стран, в том числе государства Евросоюза, Великобритания, Канада, Австралия и Япония. Однако американская делегация не присоединилась к этому списку, передает РИА Новости.

Помимо этого, президент США Дональд Трамп 23 октября отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в столице Венгрии, добавив, что она может состояться позже. В свою очередь, президент России предположил, что речь шла лишь о ее переносе.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев обвинил главу Соединенных Штатов в том, что он воюет против России. По его словам, принятые решения — это «акт войны против России». Он также заявил, что Россия теперь может атаковать нужные цели на Украине без оглядки на переговоры.

