Эстонская почтовая компания прекратит обслуживание на русском языке

Эстонская почтовая компания объявила о прекращении обслуживания клиентов на русском языке с 1 ноября. Все сервисы компании, включая сайт, мобильное приложение, систему самообслуживания и постаматы, будут доступны только на эстонском и английском языках.
В компании объяснили решение тем, что число клиентов, не владеющих эстонским или английским, заметно уменьшилось, и потребность в обслуживании на русском языке стала минимальной. При этом этот шаг не означает полного отказа от общения на русском.
Исполняющий обязанности коммерческого директора компании Свен Кукемелк уточнил, что сотрудники, владеющие русским языком, смогут при необходимости продолжать общаться с клиентами на нём устно. Однако письменные обращения теперь будут приниматься на русском, но ответы предоставят исключительно на эстонском или английском.
Ранее сообщалось, что эстонские пограничники перекрыли дорогу, участки которой проходят через территорию РФ, в том числе через так называемый «Саатсеский сапог».