Париж поставит Украине в ближайшие дни дополнительные зенитные ракеты Asters, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе встречи «коалиции желающих» в формате видеоконференции.
Кроме того, по его словам, Франция передаст Украине истребители Mirage.
При этом Макрон не уточнил, когда именно и сколько единиц военной техники будет отправлено украинской стороне.
В настоящее время Франция отправила на Украину три истребителя Mirage 2000 из шести обещанных. Один из них был ликвидирован в июле этого года.
Ракеты Aster 15 и 30 производства Франции и Италии оснащены устройством SAMP / T MAMBA и системой ПВО.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ряд европейских лидеров пытается запугать население своих государств разговорами о вооружённом конфликте, так как они сами втянули себя в конфликт на Украине и хотят сохранить власть.