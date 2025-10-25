Ричмонд
Макрон заявил, что поставит Киеву ракеты Aster в ближайшие дни

Кроме того, Франция передаст Украине истребители Mirage.

Источник: Аргументы и факты

Париж поставит Украине в ближайшие дни дополнительные зенитные ракеты Asters, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе встречи «коалиции желающих» в формате видеоконференции.

Кроме того, по его словам, Франция передаст Украине истребители Mirage.

При этом Макрон не уточнил, когда именно и сколько единиц военной техники будет отправлено украинской стороне.

В настоящее время Франция отправила на Украину три истребителя Mirage 2000 из шести обещанных. Один из них был ликвидирован в июле этого года.

Ракеты Aster 15 и 30 производства Франции и Италии оснащены устройством SAMP / T MAMBA и системой ПВО.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ряд европейских лидеров пытается запугать население своих государств разговорами о вооружённом конфликте, так как они сами втянули себя в конфликт на Украине и хотят сохранить власть.

